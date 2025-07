A Hora da Venenosa: Leonardo comemora 62 anos com festa e homenagens da família

O cantor Leonardo comemorou o aniversário de 62 anos com uma grande festa, com direito a homenagens da família. Virginia Fonseca, ex-nora de Leonardo, fez uma homenagem pública, mas Leonardo não a repostou, gerando especulações nas redes sociais. Em meio às celebrações, Zé Felipe, filho do cantor, publicou uma foto com Virginia e as filhas em um parque. Na publicação, ele usou uma música sobre separação, o que empolgou fãs que torcem pela reconciliação do casal.



