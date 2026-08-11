A Hora da Venenosa: policiais são presos após "pegadinha" com Carlinhos Maia
O influenciador utilizou uma viatura oficial da PM para fazer um vídeo para as redes
Na edição desta terça-feira (11) de “A Hora da Venenosa”, a Leila Toledo contou que três policiais militares foram presos depois de emprestarem uma viatura oficial para o influenciador Carlinhos Maia realizar uma "pegadinha". Os militares realizavam um patrulhamento quando reconheceram o influenciador e cederam a viatura para a gravação. Depois da repercussão negativa do caso, o Carlinhos Maia se desculpou. "Foi uma burrice e ingenuidade da minha parte", disse o influenciador.
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