A Hora da Venenosa: Roberto Carlos está internado e vai passar por cirurgia na vesícula

O cantor Roberto Carlos foi internado na última quarta-feira (22) para passar por uma cirurgia na vesícula. Sua equipe informou que o procedimento já estava programado e que a recuperação deve ser rápida, sem comprometer a agenda de shows do artista.



A cirurgia será realizada por meio de uma técnica minimamente invasiva, com pequenas incisões, o que geralmente proporciona uma recuperação mais rápida e menos dolorosa do que a cirurgia aberta. A expectativa é de que Roberto Carlos retome suas atividades normalmente após o período de recuperação.



No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!