A Hora da Venenosa: Roberto Carlos está internado e vai passar por cirurgia na vesícula
Equipe afirma que cirurgia na vesícula já estava programada e não deve afetar a agenda de shows do cantor
O cantor Roberto Carlos foi internado na última quarta-feira (22) para passar por uma cirurgia na vesícula. Sua equipe informou que o procedimento já estava programado e que a recuperação deve ser rápida, sem comprometer a agenda de shows do artista.
A cirurgia será realizada por meio de uma técnica minimamente invasiva, com pequenas incisões, o que geralmente proporciona uma recuperação mais rápida e menos dolorosa do que a cirurgia aberta. A expectativa é de que Roberto Carlos retome suas atividades normalmente após o período de recuperação.
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