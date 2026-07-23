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Violência contra mulheres em Belo Horizonte causa indignação após três casos em 24 horas

Capitã Michelle Leão Azevedo é uma das vítimas; sargento Eduardo Abner permanece sob custódia

Balanço Geral MG|Do R7

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Em Belo Horizonte, a violência contra mulheres alarmou a população ao registrar três casos graves em menos de 24 horas, resultando em dois feminicídios. Entre as vítimas está a capitã da polícia militar, Michelle Leão Azevedo, cujo principal suspeito é o sargento Eduardo Abner Pereira de Oliveira. Ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Especialistas destacam que tais crimes refletem um problema social profundo e que medidas como educação e revisão de políticas públicas são essenciais para combater essa escalada de violência. Em Minas Gerais, 78 feminicídios foram registrados de janeiro a junho deste ano, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública.

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