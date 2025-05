A Hora da Venenosa: Tati Machado perde bebê em reta final da gravidez

Grávida de 33 semanas, a jornalista Tati Machado perdeu o bebê, fruto do casamento com Bruno Monteiro. A notícia foi confirmada pela equipe da apresentadora através das redes sociais. Ainda na publicação, o time da comunicadora alega que as causas da morte ainda estão sendo investigadas. Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto para expelir o bebê.