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A Hora da Venenosa: Vini Jr. comenta postagem de Virginia após influenciadora receber flores

Comentário do jogador alimentou as especulações de uma possível reconciliação

Balanço Geral MG|Do R7

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Os rumores de uma possível reconciliação entre a influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vinicius Jr. ganharam ainda mais força nos últimos dias.

Após a vitória da Seleção Brasileira sobre a Escócia, na última quarta-feira (24), Virginia publicou um carrossel de fotos nas redes sociais. Entre os comentários, um em especial chamou a atenção dos fãs: Vinicius Jr. escreveu 'É o Brasil', acompanhado de vários emojis de coração vermelho. A interação rapidamente viralizou e ultrapassou 60 mil curtidas.

Pouco depois, a influenciadora voltou às redes para mostrar um buquê de flores que havia recebido. Questionada pelos seguidores sobre quem enviou o presente, Virginia preferiu não revelar a identidade do admirador. O mistério alimentou ainda mais as especulações de que ela e o atacante teriam reatado o relacionamento.

Até o momento, nenhum dos dois confirmou oficialmente uma possível volta.

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