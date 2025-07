Achamos em Minas: conheça Guarapari (ES), um dos destinos preferidos dos mineiros

Em clima de férias, o quadro Achamos em Minas desta quinta-feira (17) segue explorando o estado do Espírito Santo. Agora, a equipe desembarcou em Guarapari, um destino tradicional dos mineiros quando o assunto é férias. Conhecida como “a praia dos mineiros”, a cidade capixaba revela muito mais que o litoral encantador e promete um tour com belezas, curiosidades e pratos típicos da cidade.



