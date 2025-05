Adolescente assassinada em escola no interior de MG recebeu bilhete premeditando crime

O Ministério Público e a Polícia Civil confirmaram que Melissa Campos, de 14 anos, foi assassinada dentro de uma escola em Uberaba, a cerca de 500 km de Belo Horizonte, por dois alunos movidos por inveja. Antes de ser atacada, a vítima recebeu um bilhete com uma sentença de morte, mas não teve tempo de ler seu conteúdo. O crime foi planejado pela dupla de adolescentes, coelgas de turma da vítima. As autoridades descartaram envolvimento de terceiros ou ligação com grupos externos. Ambos os adolescentes foram apreendidos e permanecem internados enquanto aguardam julgamento. A Justiça tem até 45 dias para definir as medidas socioeducativas aplicáveis, que podem incluir internação por até três anos.



