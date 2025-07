Alunos e colegas homenageiam professora morta em BH durante cerimônia de despedida

Uma cerimônia de despedida marcou uma semana da morte da professora Soraya Tatiana Bonfim França, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (25). Alunos e colegas estiveram presentes e ressaltaram a dedicação da educadora, de 56 anos. Matteos França, filho de Soraya, foi preso e confessou o crime. Segundo as investigações, ele teria matado a mãe após uma discussão por causa de dívidas com apostas online. O corpo dela foi encontrado em Vespasiano, na região Metropolitana da capital mineira. Equipamentos eletrônicos foram apreendidos para perícia no apartamento onde ocorreu o assassinato.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!