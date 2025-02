Após limitação, recepção do Hospital Risoleta Neves permanece lotada

O Hospital Risoleta Tolentino Neves, localizado na região Norte de Belo Horizonte, anunciou nesta quarta-feira (22) a limitação temporária de novos atendimentos em razão da superlotação. Em nota oficial, a direção da unidade informou que, devido à falta de condições estruturais e de espaço físico, não há capacidade para receber novos pacientes no Pronto-Socorro neste momento.



O hospital, com capacidade para atender até 90 pacientes simultaneamente, está atendendo 180 pessoas, o que resultou em um cenário crítico. Como medida de contenção, a direção notificou a Rede de Urgência e Emergência de Belo Horizonte, solicitando apoio para encaminhar os pacientes para outras unidades do Sistema Único de Saúde (SUS).



A nota divulgada esclarece que os pacientes já internados continuarão sendo atendidos normalmente, mas a restrição de novos atendimentos é necessária para garantir a segurança e a qualidade do serviço prestado. Mesmo após o anúncio, a recepção do Hospital estava lotada, no início da tarde desta quarta-feira (22). O hospital também informou que está adotando medidas internas para agilizar a reavaliação dos pacientes e os processos de alta hospitalar, o que permitirá uma rotatividade mais eficiente dos leitos e uma redução gradual da superlotação.



A direção do Hospital Risoleta lamentou os transtornos causados à população e reforçou seu compromisso de manter a qualidade no atendimento, apesar dos desafios estruturais e operacionais enfrentados.