Após três dias de buscas, jacaré ferido é resgatado e devolvido à lagoa na Grande BH

Após três dias de buscas, um jacaré atingido por dois arpões foi resgatado e devolvido à Lagoa Central, em Lagoa Santa, na Grande BH. O animal recebeu atendimento veterinário às margens do lago, com mobilização de oito profissionais entre bombeiros e voluntários. Moradores acompanharam a operação e se revoltaram com a crueldade. A prefeitura informou que o animal não é o famoso “Alfredo”. A Polícia Civil deve investigar o caso para identificar e punir os responsáveis.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!