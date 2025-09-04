Atlético e MRV são condenados a indenizar torcedor vítima de agressão na arena

O Atlético e a Arena MRV foram condenados a indenizar em R$ 14 mil o advogado Rafael Muzzi, torcedor que foi agredido e teve o celular furtado durante a final da Copa do Brasil, em novembro do ano passado, em Belo Horizonte.



Rafael contou que descia para a área das lanchonetes quando foi surpreendido por um tumulto. Ele foi empurrado, caiu e perdeu o aparelho. Na ocasião, o torcedor ainda enfrentou dificuldades para registrar ocorrência. Segundo ele, a delegacia do estádio estava lotada de vítimas e até de agressores.



O Galo já havia sido punido pelo STJD com perda de mandos de campo e multa por conta da confusão no mesmo jogo. O Atlético informou que garante segurança mínima ao torcedor, que houve atuação da PM e da segurança privada, e que já recorreu da decisão judicial.



