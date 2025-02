Bairro a Bairro: melhorias em acessos e na drenagem são inauguradas em Sabará (MG)

O quadro Bairro a Bairro retornou ao bairro General Carneiro, em Sabará, na região Metropolitana de Belo Horizonte, para acompanhar as melhorias realizadas após denúncias feitas durante o programa. Nesta sexta-feira (07), acompanhado do prefeito e dos moradores, o repórter destacou a reconstrução dos acessos ao bairro, que foram liberados durante a gravação. Veja a reportagem completa no vídeo acima.