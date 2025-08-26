Bairro a Bairro: moradores convivem com poeira, lama e abandono em rua sem asfalto em BH

No Bairro a Bairro desta terça-feira (26), moradores da rua dos Moura, no bairro Caiçara, região Noroeste de Belo Horizonte, denunciam a falta de asfalto e o abandono da via. Segundo os vizinhos, em dias de sol a poeira toma conta das casas, e quando chove a lama impede a circulação de carros e pedestres.



Outro problema apontado pela comunidade é o terreno baldio ao lado da rua, tomado pelo mato e usado para descarte irregular de lixo, entulho e até veículos roubados.Segundo relatos, a área é usada como rota de fuga de criminosos e precisa de monitoramento.



