Bairro a Bairro: moradores de Ibirité (MG) temem queda de ponte improvisada

No quadro Bairro a Bairro desta quarta-feira (17), moradores do bairro Cascata, em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, denunciam que a única forma de muitos idosos atravessarem um córrego a céu aberto é por meio de uma ponte improvisada. A situação do córrego envolve mato alto e acúmulo de sujeira. Apesar de já terem acionado a Prefeitura, nenhuma providência foi tomada no local. Veja a reportagem completa no vídeo acima.