A Hora da Venenosa: Milton Nascimento tem alta hospitalar depois de ser internado com pneumonia
"Vencemos mais uma! Voltando para casa, onde seguiremos com o tratamento e cuidados necessários", diz filho do artista
O cantor Milton Nascimento, de 83 anos, recebeu alta hospitalar após ser internado com pneumonia na última quinta-feira (16), no Rio de Janeiro.
Longe dos palcos desde 2022, o artista foi diagnosticado com Parkinson no mesmo ano.
Nas redes sociais, Augusto Nascimento, filho do cantor, compartilhou uma foto em que aparece de mãos dadas com o pai. Na legenda, escreveu: "Vencemos mais uma! Voltando para casa, onde seguiremos com o tratamento e cuidados necessários."
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Tem de tudo nessa rua: inteligência artificial transforma comércio em Belo Horizonte
Empreendedores do bairro Santa Cruz apostam em tecnologia e inovação para fortalecer os negócios sem abrir mão da tradição
Comerciantes denunciam roubos constantes de fios e cabos de energia em Contagem, na Grande BH
Crescimento da criminalidade causa inseguranças entre os comerciantes do bairro Eldorado; Prefeitura destacou que investigação está a cargo das forças policiais
Mulher morre horas depois do parto e família questiona negligência médica em BH
Família suspeita de erro médico e registrou um boletim de ocorrência; a Polícia Civil e o Conselho Regional de Medicina investigam o caso
Mulher é presa em BH transportando dois kg de cocaína e seis pistolas em ônibus de viagem
Ônibus partiu de São Paulo com destino a Paulo Afonso, na Bahia; passageira alegou que receberia R$700 pelo transporte da mercadoria
Prisão de sargento suspeito de matar capitã da PM é convertida em preventiva
Sargento Eduardo Abner é acusado da morte da esposa, a capitã Michelle Leão Azevedo; audiência ocorreu hoje (22)
Novo presidente da FIEMG é eleito e vai assumir cargo em 2027
Empresário pretende reduzir a burocracia com os governos estadual e federal e ampliar a educação básica e formação profissional
Crianças aproveitam o mês de julho para curtir bons momentos com a família na Grande BH
Prefeitura de Contagem realiza evento gratuito para promover interação familiar durante o período das férias escolares
Moradores denunciam queima de fios e fumaça constante no bairro Padre Eustáquio, em BH
Incêndios frequentes são provocados por pessoas em situação de rua e afetam diretamente a qualidade do ar
Mineiros aproveitam o clima frio para experimentar pratos que combinam com o inverno
2° Festival de Inverno em Contagem apresentou uma variedade de pratos e bebidas perfeitas para a baixa temperatura
Policial Militar é preso por feminicídio após morte da capitã da PM em BH
Sargento Eduardo Abner Pereira de Oliveira é suspeito de matar a própria esposa, a capitã Michelle Leão Azevedo
Tem de tudo nesta rua: conheça a diversidade e a tradição do comércio na região do Barreiro, em BH
Comércio diversificado e proximidade de serviços são destaques no Barreiro, onde moradores resolvem tudo sem sair da região
Tem de tudo nesta rua: comerciantes mantêm viva a identidade e a tradição de BH
A nova série da RECORD destaca a importância dos comerciantes locais no desenvolvimento econômico da capital mineira
Casal de Nova Lima denuncia fraude em empréstimo e tenta reaver carro alienado pelo banco
Veículo foi dado como garantia em um financiamento sem conhecimento do proprietário
Operação cumpre mandado para desarticular esquema de corrupção e fraude na Grande BH
Mandados de busca e apreensão são cumpridos em escritórios de advocacia e residências