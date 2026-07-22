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A Hora da Venenosa: Milton Nascimento tem alta hospitalar depois de ser internado com pneumonia

"Vencemos mais uma! Voltando para casa, onde seguiremos com o tratamento e cuidados necessários", diz filho do artista

Balanço Geral MG|Do R7

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O cantor Milton Nascimento, de 83 anos, recebeu alta hospitalar após ser internado com pneumonia na última quinta-feira (16), no Rio de Janeiro.
Longe dos palcos desde 2022, o artista foi diagnosticado com Parkinson no mesmo ano.
Nas redes sociais, Augusto Nascimento, filho do cantor, compartilhou uma foto em que aparece de mãos dadas com o pai. Na legenda, escreveu: "Vencemos mais uma! Voltando para casa, onde seguiremos com o tratamento e cuidados necessários."

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