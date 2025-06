Bairro a Bairro: moradores denunciam alagamentos e esgoto a céu aberto em Betim (MG)

Moradores denunciam problemas em uma avenida no bairro Icaivera, em Betim, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Eles contam que a via é palco de alagamentos durante o período chuvoso. Buracos na rua também agravam a situação. A Prefeitura informou que as obras de saneamento foram iniciadas, mas interrompidas durante o período chuvoso. Com previsão de retorno em 15 dias para completar os serviços e resolver os problemas de infraestrutura.



