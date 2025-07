Bairro a Bairro: moradores denunciam obra inacaba e esgoto a céu aberto há 30 anos em BH

No quadro Bairro a Bairro desta quinta-feira (24), moradores do bairro Xodó-Marize, na região Norte de Belo Horizonte, denunciam uma obra de canalização de esgoto inacabada e um córrego com céu aberto há mais de 30 anos. A comunidade organizou protestos, pedindo ação urgente da Prefeitura, diante do risco para as casas. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que a intervenção no local não está prevista e atribuiu a responsabilidade à Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), que, por sua vez, alegou que a área é irregular e a drenagem pluvial é de competência da prefeitura.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!