Bairro a Bairro: moradores enfrentam dificuldades com obra parada em Betim (MG)

O quadro Bairro a Bairro desta sexta-feira (9) foi ouvir a denúncia dos moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima, em Betim, na Grande BH, que estão insatisfeitos com uma obra inacabada que visa canalizar um córrego e está paralisada desde 2020. A comunidade enfrenta problemas como lixo acumulado, animais peçonhentos, saneamento deficiente, e inundações em dias de chuva. Além disso, há dificuldades de acesso devido a vias interrompidas e falta de iluminação pública, o que coloca em risco quem tenta atravessar a região. Os residentes clamam por uma solução efetiva da prefeitura para melhorar a infraestrutura e garantir segurança e dignidade no cotidiano dessas pessoas.



