Bairro a Bairro: moradores pedem solução para problemas de drenagem em cratera abandonada

Moradores do bairro Florestal, na cidade de Matozinhos, na Grande BH, enfrentam problemas com uma grande cratera que se formou após fortes chuvas. O problema é antigo e está relacionado à drenagem inadequada na região. O prefeito anunciou que a licitação para as obras deve ocorrer em 45 dias. A Defesa Civil está acompanhando algumas famílias devido ao risco de desabamento das casas afetadas na área.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!