Bairro a Bairro: moradores reclamam de problemas em avenida da Grande BH

Os moradores do bairro Pedra Branca, em Ribeirão das Neves, enfrentam problemas recorrentes com infraestrutura e serviços públicos. A coleta de lixo é falha, pois os caminhões não acessam todas as áreas, forçando os residentes a levar lixo para pontos específicos. Além disso, o esgoto ao ar livre na Avenida Maria Azevedo Costa é um grande problema, gerando mau cheiro e riscos à saúde.



Os moradores dizem que pagam impostos, mas não veem melhorias. Eles contam que várias tentativas de contato com as autoridades não resultaram em ações efetivas. A Prefeitura informou que há um programa para pavimentar ruas e limpar as áreas afetadas, mas ainda não há data definida para a realização dessas obras. Enquanto isso, os residentes seguem esperançosos por soluções concretas para as questões enfrentadas diariamente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!