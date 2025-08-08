Logo R7.com
Bairro a Bairro: quadro comemora aniversário de 170 anos da região do Barreiro, em BH

História e cultura da região são celebradas em evento com música e presença de influenciadores locais

Balanço Geral MG|Do R7

O quadro Bairro a Bairro desta sexta-feira (08) foi até a região do Barreiro, em Belo Horizonte, para comemorar o aniversário de 170 anos da região. O evento aconteceu na Praça da Febem e celebrou a rica história da formação e cultura da região. A comemoração contou com música ao vivo e a presença de influenciadores locais.

