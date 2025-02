Belo Horizonte tem a primeira escola de "grau" para motociclistas

Belo Horizonte é a capital nacional do Wheeling – “grau” desde 2022. Pensando nisso, foi criada uma escola para ensinar motociclistas a praticarem a modalidade. O idealizador do local foi quem também desenvolveu um equipamento prórprio para reproduzir as manobras com segurança. A prática do grau, em locais específicos, é considerada uma mobilidade esportiva. Saiba mais sobre o grau em BH na reportagem acima.