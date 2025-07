Blitz RECORD: carro pega fogo no trânsito de BH e cliente fica sem assistência de associação

O carro de uma técnica de enfermagem pegou fogo no meio da rua, depois que ela parou em um cruzamento em Belo Horizonte. Ana Carolina Cordeiro acionou a associação de proteção veicular e ficou 90 dias sem solução para o caso. O Marcelo Aro, com o Blitz RECORD, entrou em ação e a empresa firmou um acordo com a vítima.



