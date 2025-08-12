Blitz RECORD: cliente compra celular pela internet e aguarda entrega de aparelho há sete meses

O Blitz RECORD desta terça-feira (12) conta a história de Carine, uma analista contábil que comprou um celular, com pagamento à vista, há sete meses e ainda não recebeu o aparelho. O prazo de entrega inicial era de 45 a 115 dias. A loja responsável informou que a carga foi roubada e que precisaram recomprar o produto, sem avisar a consumidora. A cliente então procurou ajuda do quadro e conseguiu estar com o celular novo em mãos.



