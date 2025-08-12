Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Blitz RECORD: cliente compra celular pela internet e aguarda entrega de aparelho há sete meses

Loja responsável informou que carga foi roubada e que precisaram recomprar o produto, sem avisar a consumidora

Balanço Geral MG|Do R7

O Blitz RECORD desta terça-feira (12) conta a história de Carine, uma analista contábil que comprou um celular, com pagamento à vista, há sete meses e ainda não recebeu o aparelho. O prazo de entrega inicial era de 45 a 115 dias. A loja responsável informou que a carga foi roubada e que precisaram recomprar o produto, sem avisar a consumidora. A cliente então procurou ajuda do quadro e conseguiu estar com o celular novo em mãos.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Consumidor
  • PlayPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.