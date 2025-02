Bolsa é furtada de veículo com animais de estimação em BH

Um casal deixou um gato e uma galinha no carro enquanto saía por dois minutos para fazer compras em uma farmácia em Belo Horizonte. A mulher deixou as janelas abertas para garantir a circulação de ar para os animais. Durante esse tempo, um ladrão se aproveitou da situação e furtou uma bolsa que estava no veículo. Veja a reportagem completa no vídeo acima.