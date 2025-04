Bombeiro explica o que é cabeça d'água, fenômeno que matou casal de turistas em MG

Um casal de turistas morreu após ser arrastado por uma cabeça d'água durante um passeio na cachoeira de Bocaina, em Conceição do Mato Dentro, a 167 km de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate dos corpos. O aspirante explicou que a cabeça d'água é um fenômeno natural que ocorre quando há chuvas intensas na cabeceira de um rio, mesmo que o local de visitação esteja ensolarado. Sinais como água barrenta e detritos são indicativos deste fenômeno. Recomenda-se planejamento cuidadoso, evitar o consumo de álcool e estar sempre acompanhado por guias locais para garantir a segurança. Além disso, é crucial conhecer as rotas de fuga e se manter próximo das partes mais altas em uma eventual emergência.



