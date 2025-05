Bonecas realistas geram debate sobre limites entre brinquedo e realidade

As bonecas Bebê Reborn ganham destaque por seu realismo impressionante, com detalhes que as tornam quase indistinguíveis de um bebê real. Originadas na Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, essas bonecas têm uma rica história artesanal. No interior de Minas, berçários especializados oferecem essas peças únicas. As redes sociais expuseram recentemente controvérsias sobre o uso das bonecas em ambientes médicos, gerando diversas reações na população.



