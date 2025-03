BR-040 terá pedágios que podem custar até R$15 no trecho entre BH e Cristalina (GO)

O trecho da BR-040 entre as cidades de Belo Horizonte e Cristalina, no estado de Goiás, será administrado pela concessionária Via Cristais a partir desta terça-feira (11). A rodovia terá sete praças de pedágio ativas no trecho e os valores podem chegar até R$15, o que equivale a um aumento de 100% em comparação a taxa anterior. O Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirma que a rodovia irá receber melhorias sob a nova gestão.