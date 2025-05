Câmeras flagram homicídio de empresário em posto de combustível no interior de MG

Paulo Henrique Gonçalves Pereira, empresário de 25 anos, foi assassinado em um posto de combustíveis em Funilândia, a cerca de 80 km de Belo Horizonte, no interior de Minas. O autor dos disparos, registrado por câmeras de segurança, foi André Felipe Amaral da Cunha, ex-marido da mulher que recebeu uma carona da vítima alguns dias antes do ocorrido. O crime teria sido motivado por ciúmes, conforme relatos de testemunhas. André fugiu para uma área de mata e ainda não foi localizado. A justiça emitiu um mandado de prisão contra ele, que é considerado foragido. A vítima, que planejava viajar para São Paulo era bastante popular na cidade e se preparava para um curso de gastronomia. Segundo o pai de Paulo, ele era um filho exemplar e comprometido com a comunidade local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!