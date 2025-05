Campanha por segurança no trânsito promove simulação de acidente no Centro de BH

Como parte da campanha Maio Amarelo, uma simulação de acidente foi realizada na Praça da Liberdade, na região central de Belo Horizonte na manhã desta quinta-feira (8). O objetivo era conscientizar motoristas sobre a importância de respeitar as leis de trânsito. Durante a simulação, agentes da BHTrans isolaram a área enquanto o Corpo de Bombeiros demonstrou o atendimento a vítimas, destacando a complexidade e o cuidado necessário nessas situações. A campanha ressalta a importância do uso de cinto de segurança e a atenção às sinalizações de trânsito para prevenir acidentes.



