Campanha zero impostos tem edição recorde em BH com gasolina a R$ 3,82

O Dia Livre de Impostos tem edição recorde e movimenta mais de 1.500 lojas em Belo Horizonte nesta quinta-feira (29). A campanha, que cresceu em alcance e descontos, oferece gasolina a R$ 3,82 o litro e produtos com até 70% de abatimento em farmácias, supermercados e outros setores. A ação é um protesto contra a alta carga tributária no país.



