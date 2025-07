Cantor Arthur Belmonte se apresentará no RECORD nos bairros trazendo o melhor do pagode anos 90

O RECORD nos Bairros acontecerá no próximo sábado (19) na Praça do Confisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, trazendo diversos artistas locais. Arthur Belmonte será um dos destaques. O artista, com mais de dez anos de carreira, promete animar o público com o melhor do pagode dos anos 90. Evento conta também com série de serviços gratuitos à população e sorteio de um caminhão de prêmios.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!