Carro bate em carreta e causa congestionamento no Anel Rodoviário de BH

Um carro e uma carreta se envolveram em um acidente no Anel Rodoviário, altura do bairro Dom Bosco, na região Noroeste de Belo Horizonte. O veículo de passeio rodou na pista, bateu contra a mureta de proteção e ficou parcialmente destruído. Agentes da BHTrans chegaram para sinalizar a via e evitar novos acidentes. O trânsito ficou congestionado no sentido Vitória até a retirada dos veículos. Apesar do susto, ninguém se feriu.



