Caso Clara: suspeitos do assassinato de jovem em BH viram réus e vão a juri popular

Os dois homens suspeitos do assassinato da jovem Clara Maria Venâncio em Belo Horizonte no início da mês passado, viraram réus e vão a juri popular. Thiago Schafer Sampaio, de 27 anos, e Lucas Rodrigues Pimentel, de 29 tiveram prisão preventiva mantida pela juíza responsável pelo caso. Além de feminicídio, os dois acusados vão responder por furto qualificado, ocultação de cadáver e ainda abuso e maus tratos contra um animal que se encontrava no local dos fatos.