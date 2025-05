Chefe do tráfico preso em BH promovia eventos clandestinos e uma vida de ostentação

Preso nesta terça-feira (20), o homem conhecido como "Juninho RDA", considerado chefe do tráfico no aglomerado da Serra e integrante da Organização Terrorista do Arara, ostentava uma vida de luxos e festas clandestinas em Belo Horizonte. A prisão ocorreu após informações sobre um mandado expedido pela Vara de Tóxicos. Ele foi localizado na Rua da Água, no próprio Aglomerado da Serra, sem oferecer resistência. A polícia continua monitorando a organização criminosa na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!