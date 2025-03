Chuva forte invade Estação Eldorado, em Contagem (MG), e gera transtornos

Uma chuva forte atingiu Belo Horizonte e a região metropolitana no início da tarde desta segunda-feira (24). Em Belo Horizonte, as regiões mais atingidas foram Barreiro e Oeste. Em Contagem, na Grande BH, a Estação Eldorado ficou alagada.



O jornalismo da Record Minas flagrou o momento que o túnel de acesso à estação foi tomado pela água. Alguns passageiros chegaram a tirar os sapatos para passar pela água e uma homem com deficiência visual enfrentou dificuldades para passar pelo local.



Veja mais informações no vídeo acima.