Chuva forte provoca estragos em Sabará, na região metropolitana de BH

Durante o final da tarde e noite desta terça-feira (3) um forte temporal atingiu a cidade de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Cenas mostram um cenário de destruição após as fortes chuvas, placas de asfalto foram arrancadas com a força da água e só pararam cerca de 50 a 100 metros para frente. Moradores afirmam que o problema é recorrente em todo período chuvoso. Além do alagamento, ainda há esgoto escorrendo na porta da casa dos moradores.