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A Hora da Venenosa: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez se casam no sigilo

Depois de 10 anos de relacionamento, o casal oficializou a união civil em Portugal

Balanço Geral MG|Do R7

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Na edição desta quarta-feira (12) de “A Hora da Venenosa”, a Leila Toledo contou que o Cristiano Ronaldo e a Georgina Rodriguez conseguiram enganar todo mundo e se casaram de maneira discreta. O casal fez uma cerimônia sigilosa em Portugal e apenas postou uma foto das alianças nas redes sociais, sem dar detalhes.

A cerimônia aconteceu dias depois de uma multidão de fãs se juntar na frente de uma igreja, acreditando que o jogador e a modelo estariam se casando. Pelo visto, eles resolveram driblar o público fora dos campos.

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