Cobra venenosa invade casamento e interrompe festa no Sul de Minas

Um casamento teve uma convidada inesperada em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas. Uma cobra venenosa apareceu durante a festa e provocou susto entre os convidados. A música foi interrompida até que o animal fosse capturado.



O irmão do noivo registrou a movimentação. Segundo ele, a serpente chegou a se aproximar da pista de dança. A Guarda Civil Municipal e a Defesa Civil participaram da captura.



O animal foi retirado do local com segurança, e a festa pôde continuar. Depois do susto, os noivos voltaram a dançar e celebrar a união com os convidados. A situação inusitada, segundo os convidados, ficará na memória de quem estava presente.



No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!