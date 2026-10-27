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Cobra venenosa invade casamento e interrompe festa no Sul de Minas

Serpente apareceu perto da pista de dança durante a celebração em Santa Rita do Sapucaí; após a captura, os convidados voltaram a festejar

Balanço Geral MG|Do R7

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Um casamento teve uma convidada inesperada em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas. Uma cobra venenosa apareceu durante a festa e provocou susto entre os convidados. A música foi interrompida até que o animal fosse capturado.

O irmão do noivo registrou a movimentação. Segundo ele, a serpente chegou a se aproximar da pista de dança. A Guarda Civil Municipal e a Defesa Civil participaram da captura.

O animal foi retirado do local com segurança, e a festa pôde continuar. Depois do susto, os noivos voltaram a dançar e celebrar a união com os convidados. A situação inusitada, segundo os convidados, ficará na memória de quem estava presente.

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