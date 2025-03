Comerciantes e clientes são feitos reféns durante assalto em papelaria na Grande BH

Um casal de comerciantes e duas clientes foram feitos reféns durante um assalto a uma papelaria no bairro Cristina, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu quando um dos ladrões aproveitou que a grade da loja estava aberta para uma conhecida e entrou no estabelecimento. Logo depois, outros dois comparsas também invadiram a loja e fizeram ameaças às vítimas.



Um dos ladrões foi capturado e, segundo a Polícia Militar, ele já possuía passagens pela polícia e estava usando uma tornozeleira eletrônica no momento da prisão, cumprindo pena em regime domiciliar. Os outros dois envolvidos foram identificados, mas ainda não foram presos. Todos têm antecedentes criminais, e um deles possui um mandado de prisão em aberto.



