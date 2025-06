Companheiro suspeito de matar caseiro em MG se entrega à polícia

O principal suspeito pela morte do caseiro Augustinho, de 66 anos, se entregou à polícia. O homem, companheiro da vítima, foi ouvido e liberado. O corpo de Agostinho foi encontrado morto em uma cova rasa em um condomínio de luxo em Jaboticatubas, na Grande BH, onde trabalhava. O caseiro havia expressado receios sobre o comportamento do companheiro antes de desaparecer. A Polícia Civil continua investigando o caso.



