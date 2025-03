Conheça a trajetória de vida e profissional de Fuad Noman, prefeito de BH morto aos 77 anos

Fuad Jorge Noman Filho, prefeito de Belo Horizonte, nasceu em 30 de junho de 1947, em Belo Horizonte. Economista, escritor e torcedor do Atlético Mineiro, Fuad foi pai de dois filhos e avô de quatro netos. Desde a infância, enfrentou desafios, perdendo a mãe e começando a trabalhar no bar da família no centro da cidade. O político morreu nesta quarta-feira(26) , aos 77 anos, após uma longa batalha contra o câncer, permanecendo 82 dias internado em um hospital da cidade.



Sua carreira inclui passagens por diversas funções públicas, tanto no nível municipal quanto estadual e federal. Ele ocupou cargos como Secretário-executivo da Casa Civil da Presidência da República, Diretor do Banco do Brasil, Presidente da BrasilPrev, Consultor do FMI para o governo de Cabo Verde, e Secretário de Estado de Fazenda e de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais, além de outros cargos de destaque, como Presidente da Gasmig e Secretário Municipal de Fazenda de Belo Horizonte.



Em 2020, Fuad foi eleito vice-prefeito de Belo Horizonte na chapa de Alexandre Kalil. Com a renúncia de Kalil em 2022, Fuad assumiu a prefeitura da capital. Em 2024, Fuad foi reeleito prefeito de Belo Horizonte, alcançando 53,73% dos votos válidos no segundo turno, superando o candidato Bruno Engler (PL), após uma disputa acirrada e contrariando as expectativas iniciais das pesquisas.



