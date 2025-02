Creches parceiras da PBH tem repasses atrasados e início do ano letivo pode ser comprometido

Creches parceiras da Prefeitura de Belo Horizonte reclamam que não receberam o repasse de verbas em janeiro. Os salários dos funcionários estão atrasados e ainda não foram comprados os materiais necessários para funcionamento da instituição. O início do ano letivo pode ficar comprometido. Segundo o movimento de luta pró-creches, são 244 instituições que recebem 28 mil crianças, do berçário aos 6 anos, as unidades empregam cerca de 3 mil profissionais. Metade dessas unidades ainda não receberam o repasse de janeiro.