Criminosos invadem casa e furtam coleção de brinquedos e ursos de pelúcia em BH

A proprietária de um imóvel no bairro Dom Silvério, na região Nordeste de Belo Horizonte, denuncia invasão e furto. Segundo a mulher, criminosos entraram em sua casa enquanto ela fazia uma viagem durante o feriado. A vítima conta que é a quarta vez que a situação se repete.



O que chama atenção neste caso é a atitude dos criminosos. Foram levados objetos dos mais variados tipos, de eletrodomésticos até brinquedos. A proprietária conta que colecionava carrinhos e ursos de pelúcia, que tinham valor sentimental para ela. Os bandidos também consumiram alimentos da geladeira da casa e ainda defecaram no quintal do imóvel.