Disparidade de valores para emplacamento de carros na região metropolitana pode ultrapassar 400%

A variação de preços para emplacar um veículo em Belo Horizonte e nas cidades da região metropolitana indigna os moradores. Na capital mineira, o preço médio é de R$80, enquanto em Nova Lima, por exemplo, dono de veículo precisa desembolsar até R$450, uma alta de 462%. Em Santa Luzia, o valor é de R$385, o que representa um aumento de 381% em relação à BH. Segundo o sindicato dos despachantes, essa prática prejudica a arrecadação do município de origem, que deixa de receber parte do IPVA. Dinheiro que é aplicado em educação, saúde e infraestrutura.



