Eleições 2024: confira regras de votação para o segundo turno

Neste domingo (27), eleitores de duas cidades mineiras vão às urnas novamente para decidir quem ficará responsável pela gestão do município nos próximos 4 anos. Em Belo Horizonte, capital mineira, e Uberaba, cidade da região do triângulo mineiro, acontecerá o segundo turno das eleições municipais. Confira quais são as regras para comparecer às seções eleitorais.