Em meio à tragédia, bombeiros resgatam cão preso em escombros em Juiz de Fora (MG)
Imagens registraram o momento em que militares do Corpo de Bombeiros atuam com cuidado para retirar o animal, que estava preso dentro da própria casinha.
Em meio ao cenário de destruição provocado pelas fortes chuvas que atingem a Zona da Mata mineira, um resgate trouxe alívio nesta quinta-feira (26), em Juiz de Fora. Um cãozinho chamado Pumba foi encontrado preso nos escombros de um novo deslizamento no bairro Jóquei Clube I. Imagens registraram o momento em que militares do Corpo de Bombeiros atuam com cuidado para retirar o animal, que estava preso dentro da própria casinha, soterrada por terra e entulho. O trabalho exigiu atenção redobrada das equipes, que conseguiram remover os destroços até alcançar o cachorro. Após grande esforço das autoridades, Pumba foi retirado em segurança.
Últimas
Blitz Record: moradora de Contagem não recebe móveis após pagar R$ 37 mil
Empresa de marcenaria falha em cumprir contrato assinado em 2023
Desabamento de escadaria no bairro Paulo VI, em BH, gera preocupação
Moradores pedem ação imediata da prefeitura de Belo Horizonte para evitar acidentes
Colisão entre carreta e ônibus deixa sete feridos na MG-424
Acidente em Pedro Leopoldo resulta em sete feridos, dois em estado grave, na região metropolitana de BH
Chuvas MG: empresária sobrevive a temporal após se agarrar em um poste
Após o resgate, Edna descobriu que o namorado havia sido levado pela correnteza e, até o momento, não foi encontrado.
A Hora da Venenosa: Luan Santana, Ana Castela e Ludmilla soltam a voz em karaokê
Artistas curtiram jantar nos Estados Unidos e se divertiram ao som de hits sertanejos
Moradores do bairro Jardim Europa, em BH, denunciam vazamento de água limpa
Vazamento na calçada persiste há 20 dias sem intervenção da Copasa, gerando preocupações
A Hora da Venenosa: Sheila Mello desabafa sobre comparações com Scheila Carvalho
Ex-dançarina do É o Tchan lamentou enquete que colocava loira e morena como rivais e falou sobre falta de sororidade
Blitz Record: diarista denuncia prejuízo de R$ 4 mil com telhas que não seguram chuva
Profissional de Contagem busca solução para telhas que não protegem sua nova residência
Tribunal de Justiça de Minas abre sindicância sobre absolvição em caso de estupro
Sindicância investiga sentença polêmica que absolveu homem por estupro de menor em Minas Gerais
Chuva causa alagamentos, vias escorregadias e acidentes em Belo Horizonte
Temporal provoca alagamentos e intensos congestionamentos na capital mineira
Loja de cosméticos de BH é furtada quatro vezes nos dois primeiros meses do ano
Criminoso é flagrado por câmeras levando perfumes em menos de 30 segundos
Hora da Venenosa: Pedro Sampaio passa por BH e adianta novidade musical
DJ conversou com a Hora da Venenosa, sobre o sucesso dos hits de verão e revelou parceria inédita
Família aguarda liberação de corpos após acidente na rodovia Fernão Dias
Quatro pessoas morreram em grave acidente; a angústia das famílias aumenta com a falta de informações
Manifestação em Belo Horizonte pede justiça pelo cão Orelha
Ativistas se mobilizam contra a impunidade e por melhorias nas leis de proteção animal