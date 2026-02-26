Em meio à tragédia, bombeiros resgatam cão preso em escombros em Juiz de Fora (MG)

Em meio ao cenário de destruição provocado pelas fortes chuvas que atingem a Zona da Mata mineira, um resgate trouxe alívio nesta quinta-feira (26), em Juiz de Fora. Um cãozinho chamado Pumba foi encontrado preso nos escombros de um novo deslizamento no bairro Jóquei Clube I. Imagens registraram o momento em que militares do Corpo de Bombeiros atuam com cuidado para retirar o animal, que estava preso dentro da própria casinha, soterrada por terra e entulho. O trabalho exigiu atenção redobrada das equipes, que conseguiram remover os destroços até alcançar o cachorro. Após grande esforço das autoridades, Pumba foi retirado em segurança.