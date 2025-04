Evento ‘Família ao Pé da Cruz’ celebra a união e reúne milhares de pessoas em Belo Horizonte

A Família ao Pé da Cruz é uma reunião com impacto global, realizada em todos os templos da Igreja Universal do Reino De Deus do Brasil e do mundo. Em Belo Horizonte, milhares de pessoas já participaram do primeiro encontro, que ocorreu na manhã desta sexta-feira (18). O comovente evento de fé celebra a importância da união.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.