Família mineira cria concurso de pudim entre homens e viraliza nas redes sociais

Em Belo Horizonte, uma família viralizou nas redes sociais ao eleger o melhor pudim feito pelos homens. O concurso acontece uma vez por ano e já está na 6° edição, a equipe do Balanço Geral foi até lá para acompanhar tudo de pertinho.



O desafio é saber quem tem mais habilidade para tirar o doce da forma. Depois da primeira etapa, as mulheres, juradas, fazem a degustação às cegas, sem saber quem fez o preparo. O campeão ainda leva um troféu para casa.



Para entrar na brincadeira, o repórter Vinicius Rangel decidiu aceitar o desafio e preparou uma sobremesa para a equipe do Balanço Geral, será que deu certo? Acompanhe os detalhes na reportagem acima.